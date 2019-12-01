Московское "Динамо" уступило "Ак Барсу" в КХЛ, пропустив четыре шайбы в первом периоде

ТАСС, 1 декабря. Московское "Динамо" на выезде уступило казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Виктор Тихонов (8-я минута), Михаил Глухов (10, 12), Артем Галимов (16) и Станислав Галиев (39), у "Динамо" отличились Илья Круглов (13) и Максим Афиногенов (22). Первый период "Ак Барс" выиграл со счетом 4:1. Тихонов забросил первую шайбу за клуб после обмена из петербургского СКА в начале ноября.

"Динамо" занимает третье место в Западной конференции, в активе команды 43 очка в 34 матчах. "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции (53 очка в 33 матчах). В следующем матче московский клуб на выезде сыграет со столичным ЦСКА в среду, в тот же день "Ак Барс" в гостях встретится со СКА.

В другом матче дня "Барыс" из Нур-Султана дома обыграл минское "Динамо" (5:1), казахстанский клуб праздновал 20-летний юбилей, хоккеисты команды вышли в специальной форме, на которой были нанесены фамилии всех игроков, выступавших за клуб. Ярославский "Локомотив" дома уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (0:1), нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл "Сочи" (4:1), новосибирская "Сибирь" на выезде обыграла череповецкую "Северсталь" (6:4).