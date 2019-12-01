Всероссийская федерация самбо инициировала проверку турнира в Магасе, где произошла драка

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) инициировала проверку по вопросу законности проведения турнира по боевому самбо в Магасе, где произошла драка с участием болельщиков и спортсменов, соответствующий запрос был подан в прокуратуру РФ. Об этом ТАСС сообщил президент ВФС Сергей Елисеев.

В воскресенье на соревнованиях во время схватки один спортсмен толкнул другого, после чего толпа болельщиков ринулась на площадку соревнований. Как сообщили ранее ТАСС в министерстве спорта региона, потасовка быстро прекратилась, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался.

"Этот турнир проводила альтернативная федерация - Федерация боевого самбо. Мы подали заявление в прокуратуру, в Министерство юстиции - решили бороться с этим по юридической линии. Давно пора навести порядок в этом вопросе - эта федерация не имеет права проводить такие турниры", - сообщил Елисеев.

"Мне вообще непонятно, что это за соревнования - то ли турнир, то ли просто драки", - отметил Елисеев.