Шестикратный Хэмилтон и триумфальное возвращение Квята. Завершился сезон "Формулы-1"

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2019 года завершился гонкой в Абу-Даби. В очередной раз сезон прошел под диктовку "Мерседеса" - британец Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, а команда в шестой раз подряд завоевала Кубок конструкторов. Из года в год болельщики начинают сезон с надеждой, что доминированию немецкого коллектива придет конец и в чемпионате "Формулы-1" вновь появится интрига. И каждый раз эта надежда умирает с первых же этапов. Не стал исключением и завершившийся сезон. Перед его началом многие вновь были уверены в том, что "Феррари" сможет дать бой "Мерседесу", но итальянская команда в очередной раз разочаровала и болельщиков, и экспертов.

В первых пяти гонках чемпионата Хэмилтон и его партнер по команде финн Валттери Боттас принесли "Мерседесу" пять победных дублей, в то время как гонщики "Феррари" - четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер, дебютировавший за "Скудерию", - лишь три раза поднимались на подиум по итогам гонок. После этого стало понятно, что борьбу за титул в личном зачете поведут только пилоты "Мерседеса", и было очевидно, кто из них является фаворитом в этой дуэли. После первых четырех гонок, в которых Хэмилтон и Боттас одержали по две победы, многие стали петь дифирамбы финну, говоря о том, что он серьезно изменил подход к работе и готов на равных противостоять более именитому партнеру. Но надолго Боттаса не хватило. После четвертого этапа Хэмилтон включил режим чемпиона, одержал четыре победы подряд и разрушил все надежды финна на титул. Британец практически безошибочно проводил каждую гонку, единственная оплошность пришлась на Гран-при Германии, когда он в условиях дождя не смог удержаться на трассе, вылетел, слегка повредил болид о барьер и в итоге закончил гонку только на девятом месте. Боттас мог воспользоваться этой ошибкой и на некоторое время возродить интригу в чемпионате, но в этой же гонке сам угодил в аварию и сошел с дистанции. Борьба за титул завершилась за два этапа до финиша сезона, на Гран-при США, - Хэмилтон финишировал вторым и стал недосягаем для Боттаса, который выиграл гонку; в Кубке конструкторов "Мереседес" одержал досрочную победу еще раньше - за четыре этапа до конца сезона.

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Что до "Феррари", то итальянская команда обрела себя только после летних каникул в чемпионате. Леклер выдал серию из четырех побед в квалификациях, дважды финишировав на тех этапах первым и по разу - вторым и третьим, Феттель же один раз поднялся на высшую ступень пьедестала и еще дважды был вторым. Все шло к тому, что команда завершит сезон на мажорной ноте, но в последних гонках вновь стали происходить непонятные вещи, касающиеся тактики команды, а апогеем стало столкновение пилотов на Гран-при Бразилии, в котором виновным себя признавать никто не хотел. В итоге третье место в личном зачете ушло к голландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булла", которого смело можно назвать одним из лучших пилотов по итогам сезона. Обладая не самой быстрой машиной, 22-летний гонщик выжимал из нее максимум, одержав три победы и еще шесть раз финишировав на подиуме. Будь голландец за рулем "Феррари" или "Мерседеса", Хэмилтону, возможно, пришлось бы попотеть, чтобы стать шестикратным чемпионом мира. А так, британец в очередной раз без особых проблем взял титул и уже по итогам следующего сезона может сравняться по числу побед с рекордсменом "Формулы-1" немцем Михаэлем Шумахером. Квят вернулся! Смешанные впечатления в завершившемся сезоне оставило выступление единственного представителя России в "королевских гонках" Даниила Квята. Уфимец вернулся в пелотон после годичного отсутствия, причем туда, откуда был изгнан практически с позором, - в команду "Торо Россо". Руководство "Ред Булла" ("Торо Россо" является второй командой концерна) столкнулось с кадровыми проблемами в преддверии сезона-2019, поэтому ему пришлось забыть прошлые грехи Квята и пригласить его в качестве боевого пилота в младшую команду. Россиянин во время паузы зря времени не терял, весь 2018 год он выполнял функции пилота по развитию "Феррари", что явно пошло ему на пользу.

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Изменения в пилотаже россиянина были заметны уже с первой гонки, в которой он финишировал десятым и заработал одно очко. Квят стал увереннее в себе, это было видно не только на трассе, но и в общении с прессой. На старте сезона уфимец практически не допускал серьезных ошибок, из-за которых руководство "Ред Булла" расторгло с ним контракт, не дожидаясь окончания сезона-2017. В последующих трех гонках после стартового этапа в Австралии Квят не смог набрать очков, дважды сойдя с дистанции - из-за механических проблем и став жертвой действий австралийца Даниэля Риккьярдо ("Рено") в Баку, но затем он выдал серию неплохих гонок, которая завершилась подиумом на Гран-при Германии. Третье место Квята во многом стало стечением обстоятельств, но и заслуга россиянина в этом была немалая. Гонка началась при дожде, что создало дополнительные трудности для пилотов, они неоднократно вылетали с трассы, чем вызывали появление машины безопасности. В числе тех, кто допускал ошибки, были и будущий шестикратный чемпион Хэмилтон, и Боттас, и Леклер, и Ферстаппен, но не было среди них Квята. Россиянин грамотно вел гонку, а в нужный момент вместе с командой принял единственно правильное решение, которое и принесло заветный подиум.

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После очередного вылета с трассы вновь появилась машина безопасности, к этому моменту дождь уже перестал идти, а трек стал подсыхать. "Торо Россо" вызвала россиянина на пит-стоп и "переобула" с промежуточной резины на слики, это сначала отбросило уфимца в конец пелотона, но после того, как круг спустя остальные пилоты также сменили резину, он вышел на второе место. И если бы не вылет на последних кругах Боттаса, который привел к очередному появлению сейфти-кара, Квят с большой долей вероятности сохранил бы эту позицию, но в итоге после рестарта его обогнал Феттель. Этот подиум стал лишь вторым в истории "Торо Россо" после победы Феттеля в далеком 2008 году на Гран-при Италии, казалось, что Квят будет главным героем команды по итогам сезона, но нашелся тот, кто смог перебить достижение россиянина. Партнером Квята по команде в начале сезона был таец Александер Албон, однако в середине чемпионата "Ред Булл" решил повторить свой трюк из сезона-2016 и поменял местами пилотов основной и младшей команд - Албон пошел на повышение в "Ред Булл", а француз Пьер Гасли был сослан обратно в "Торо Россо". В 2016 году в точно такой же ситуации был Квят, когда "Ред Булл" заменил его на Ферстаппена, в обоих случаях причина перевода была одинаковой - неудовлетворительные результаты. И если в случае с россиянином ссылка в младшую команду ничего не изменила - там он продолжил свое пике, то возвращение француза в "Торо Россо" стало триумфальным - в гонке Гран-при Бразилии, предпоследнего этапа, он стал вторым.

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Квят же откровенно смазал концовку сезона - в последних восьми гонках чемпионата он набрал всего четыре очка против 30 у Гасли. При этом на Гран-при Мексики и США он получил штрафы за неправильные обгоны, совершенные на последнем круге в борьбе за очковую зону. Россиянин, конечно, был не согласен с решением стюардов и крайне негодовал по этому поводу, и если в первом случае вина его была очевидна, то во втором с ним можно было согласиться - в подобных эпизодах с участием других гонщиков обходились без наказаний. Видимо, в данном случае на решение стюардов повлияла репутация Квята. Но в целом он должен записать себе прошедший сезон в актив, россиянин заслуженно получил продление контракта на следующий год. Прогресс "Макларена" и уход Хюлькенберга Открытием сезона стал "Макларен", который стал победителем "второго дивизиона" (команды не из топ-3). После четырех лет страданий, связанных со слабой надежностью моторов "Хонда" и прочими техническими проблемами, команда наконец провела сильный и стабильный сезон, главным итогом которого стал долгожданный подиум (первый за пять лет). Принес его испанец Карлос Сайнс - младший на Гран-при Бразилии. Не ударил в грязь лицом и его напарник - новичок "Формулы-1" британец Ландо Норрис, который внес немалый вклад в общий успех команды. Средний для себя сезон провела команда "Рено", которая считалась фаворитом во втором эшелоне. Однако ни Риккьярдо, ни немец Нико Хюлькенберг не смогли раскрыть весь потенциал болидов французской "конюшни". Возможно, показанные результаты повлияли на выбор пилотов команды на следующий сезон - в 2020 году партнером Риккьярдо станет протеже "Мерседеса" француз Эстебан Окон. Хюлькенберг же, на счету которого девять сезонов в "Формуле-1", покидает (временно или нет - покажет время) "королевские гонки", так ни разу и не взойдя на пьедестал почета.

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