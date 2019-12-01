"Спартак" в большинстве уступил "Зениту" в матче чемпионата России по футболу

На 21-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником "Спартака" Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 55119 зрителей.

Лучшим игроком встречи признан голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. На 49-й минуте полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ. На 75-й минуте еще один центральный защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертую желтую карточку и также не примет участие в матче следующего тура.

"Спартак" и "Зенит" встретились в 57-й раз в российской истории, на счету москвичей 19 побед, "Зенит" выиграл 22 матча, еще 16 раз команды сыграли вничью. В советской истории команды встречались 94 раза, на счету москвичей 42 победы, петербуржцев - 24 победы, 28 раз команды играли вничью.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка в 18 матчах, "Спартак" располагается на восьмой строчке (22 очка). "Спартак" не может обыграть "Зенит" на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2) и забив победный гол в меньшинстве (нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике отпраздновал второй забитый мяч в ворота "Зенита" жестом, расцененным главным арбитром встречи Владимиром Казьменко как оскорбительным, за что был удален). После этого "Спартак" провел в Санкт-Петербурге восемь матчей, дважды сыграв вничью и шесть раз проиграв.

В 19-м туре "Зенит" примет московское "Динамо" 6 декабря, "Спартак" дома сыграет с "Ростовом" 8 декабря.

Отчет о матче

Перед стартовым свистком на стадионе состоялся парад чемпионов СССР 1984 года в составе "Зенита", этот трофей был единственным для сине-бело-голубых в советском первенстве. "Зенит" также поздравил Себастьяна Дриусси с 100-й игрой за клуб, которую он провел в матче 16-го тура против тульского "Арсенала" (2:1). Активные болельщики обеих команд подготовили красочные перформансы, петербуржцы разместили баннер "Только Питер и "Зенит", они выбросили белые ленты и зажгли пиротехнику. Фанаты "Спартака" по всей гостевой трибуне подняли вверх красные и белые флажки и вывесили баннер "Мы - "Спартак" Москва".

Команды показывали быстрый футбол, постоянно находились в движении, благодаря чему игра смотрелась динамичной и интересной. На 21-й минуте Дзюба пробил головой во вратаря "Спартака" Максименко, мяч отскочил в упавшего Кутепова и залетел в ворота. Нападающий "Зенита" не стал особо праздновать забитый мяч, тем более судья Виталий Мешков решил прибегнуть к помощи VAR. Во время ожидания окончательного решения болельщики "Спартака" стали заряжать оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, в итоге гол был засчитан.