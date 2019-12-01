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Футбол в России
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"Спартак" в большинстве уступил "Зениту" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Петербурга
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Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 55119 зрителей.

На 21-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником "Спартака" Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

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Лучшим игроком встречи признан голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. На 49-й минуте полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ. На 75-й минуте еще один центральный защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертую желтую карточку и также не примет участие в матче следующего тура.

"Спартак" и "Зенит" встретились в 57-й раз в российской истории, на счету москвичей 19 побед, "Зенит" выиграл 22 матча, еще 16 раз команды сыграли вничью. В советской истории команды встречались 94 раза, на счету москвичей 42 победы, петербуржцев - 24 победы, 28 раз команды играли вничью.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка в 18 матчах, "Спартак" располагается на восьмой строчке (22 очка). "Спартак" не может обыграть "Зенит" на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2) и забив победный гол в меньшинстве (нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике отпраздновал второй забитый мяч в ворота "Зенита" жестом, расцененным главным арбитром встречи Владимиром Казьменко как оскорбительным, за что был удален). После этого "Спартак" провел в Санкт-Петербурге восемь матчей, дважды сыграв вничью и шесть раз проиграв.

В 19-м туре "Зенит" примет московское "Динамо" 6 декабря, "Спартак" дома сыграет с "Ростовом" 8 декабря.

Отчет о матче

Перед стартовым свистком на стадионе состоялся парад чемпионов СССР 1984 года в составе "Зенита", этот трофей был единственным для сине-бело-голубых в советском первенстве. "Зенит" также поздравил Себастьяна Дриусси с 100-й игрой за клуб, которую он провел в матче 16-го тура против тульского "Арсенала" (2:1). Активные болельщики обеих команд подготовили красочные перформансы, петербуржцы разместили баннер "Только Питер и "Зенит", они выбросили белые ленты и зажгли пиротехнику. Фанаты "Спартака" по всей гостевой трибуне подняли вверх красные и белые флажки и вывесили баннер "Мы - "Спартак" Москва".

Команды показывали быстрый футбол, постоянно находились в движении, благодаря чему игра смотрелась динамичной и интересной. На 21-й минуте Дзюба пробил головой во вратаря "Спартака" Максименко, мяч отскочил в упавшего Кутепова и залетел в ворота. Нападающий "Зенита" не стал особо праздновать забитый мяч, тем более судья Виталий Мешков решил прибегнуть к помощи VAR. Во время ожидания окончательного решения болельщики "Спартака" стали заряжать оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, в итоге гол был засчитан.

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Оскорбления продолжились после забитого мяча, в середине первого тайма на стадионе были включены глушилки, когда фанаты "Спартака" в третий раз стали оскорблять Дзюбу. Стоит отметить, что активные болельщики "Зенита" тоже часто пели оскорбительные песни в адрес красно-белых и Москвы, а дым от пиротехники в начале встречи выветрился лишь к старту второго тайма. В конце первой половины встречи на гостевой трибуне появились небольшие оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы. В первом тайме "Спартак" пытался отыграть пропущенный мяч, но действия обороны "Зенита" были слаженными и надежными, атаки сине-бело-голубых смотрелись острее, однако это также не привело к голу.

В начале второго тайма болельщики "Спартака" продолжили оскорбления в адрес Дзюбы, а фанаты "Зенита" закидали лентами Максименко. На 49-й минуте за удар локтем соперника вторую желтую карточку получил Оздоев и оставил команду вдесятером. "Спартак" почувствовал приобретенное преимущество, подопечные Доменико Тедеско стали более уверенно действовать впереди, немецкий специалист усилил игру в атаке, выпустив Андре Шюррле вместо защитника Айртона. На 55-й минуте Джордан Ларссон не смог переиграть Кержакова при выходе один на один, а спустя две минуты Эсекьель Понсе угодил в штангу после удара головой.

Сергей Семак, чувствуя увеличение давления со стороны гостей, убрал с поля нападающего Сердара Азмуна и выпустил полузащитника Алексея Сутормина. При этом "Зенит" не оставлял попыток увеличить свое преимущество, команда совершила несколько неплохих подходов к воротам "Спартака". После одного из эпизодов произошла стычка между футболистами "Спартака" Жано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, футболисты поговорили на повышенных тонах. В итоге "Спартак" так и не смог сравнять счет.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18133234-942
2Локомотив18104428-2034
3ЦСКА17103425-1633
4Краснодар1796232-1933
5Ростов1894530-2731
6Динамо1866616-1824
7Уфа1857615-1722
8Спартак1864818-1722
9Урал1856721-2921
10Ахмат1847713-2319
11Арсенал1754818-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414

 

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