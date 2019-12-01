Около 100 болельщиков позвонили на горячую линию поддержки перед игрой "Зенит" - "Спартак"

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 100 человек позвонили на горячую линию поддержки болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал руководитель горячей линии Fans Hotline 24 в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" Олег Семенов.

Встреча прошла в Петербурге и завершилась победой "Зенита" (1:0). Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что к середине дня было задержано 86 человек - 81 фанат "Спартака" и пять фанатов "Зенита". На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

"Обратилось порядка 100 человек: есть обращения по поводу задержаний, проверки документов, рвут билеты. Люди спрашивают, как себя вести, поскольку кто-то впервые попадает в такую ситуацию, по-разному реагируют, но все возмущаются, если никаких намерений и действий по нарушению общественного порядка не совершали", - сказал Семенов.

"Были задержания в городе в связи с оперативной информацией о якобы возможных столкновениях, либо болельщикам инкриминировали переход улицы в неположенном месте, использование нецензурных слов. Определенное количество людей задержали, кого-то потом отпустили. Завтра мировые судьи будут разбираться по каждому случаю индивидуально, но кроме штрафа им ничего не грозит", - добавил руководитель горячей линии.

Семенов добавил, что по ходу матча на линию поступали звонки, связанные с использованием "глушилок" в направлении гостевого фанатского сектора во время игры. Он отметил, что из-за них дискомфорт испытывали болельщики соседних трибун, в том числе женщины и дети.