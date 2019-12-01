{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Около 100 болельщиков позвонили на горячую линию поддержки перед игрой "Зенит" - "Спартак"

По ходу игры поступали звонки, связанные с использованием "глушилок" в направлении гостевого фанатского сектора
Болельщики "Спартака" и "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака" и "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 100 человек позвонили на горячую линию поддержки болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал руководитель горячей линии Fans Hotline 24 в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" Олег Семенов.

На эту тему
"Спартак" в большинстве уступил "Зениту" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Петербурге и завершилась победой "Зенита" (1:0). Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что к середине дня было задержано 86 человек - 81 фанат "Спартака" и пять фанатов "Зенита". На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

"Обратилось порядка 100 человек: есть обращения по поводу задержаний, проверки документов, рвут билеты. Люди спрашивают, как себя вести, поскольку кто-то впервые попадает в такую ситуацию, по-разному реагируют, но все возмущаются, если никаких намерений и действий по нарушению общественного порядка не совершали", - сказал Семенов.

"Были задержания в городе в связи с оперативной информацией о якобы возможных столкновениях, либо болельщикам инкриминировали переход улицы в неположенном месте, использование нецензурных слов. Определенное количество людей задержали, кого-то потом отпустили. Завтра мировые судьи будут разбираться по каждому случаю индивидуально, но кроме штрафа им ничего не грозит", - добавил руководитель горячей линии.

Семенов добавил, что по ходу матча на линию поступали звонки, связанные с использованием "глушилок" в направлении гостевого фанатского сектора во время игры. Он отметил, что из-за них дискомфорт испытывали болельщики соседних трибун, в том числе женщины и дети.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Семак назвал удаление футболиста "Зенита" Оздоева несчастным случаем
Полузащитник получил вторую желтую карточку на 49-й минуте матча
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС