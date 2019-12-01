Садулаев заявил, что дисквалификация не скажется на его настрое и подготовке

ТАСС, 1 декабря. Ситуация с дисквалификацией четырехкратного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева не скажется на его настрое и подготовке к основным соревнованиям. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
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Ассалам алейкум, друзья. Получаю много сообщений и слов поддержки, и в связи с этим решил прокомментировать ситуацию с моей дисквалификацией. Как оказалось, у Объединённого мира борьбы (UWW) во время крупных соревнований действует строгий регламент - нельзя появляться на пьедестале в одежде с изображением политических и религиозных лидеров. Несмотря ни на что, лично для меня Имам Шамиль был и остаётся великой личностью, гордостью и примером для подражания. Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале! #Russia #Wrestling #Team #Tokyo2020
Садулаева на четыре месяца отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.
"Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале", - написал Садулаев.
Садулаеву 23 года, он является олимпийским чемпионом 2016 года.