Садулаев заявил, что дисквалификация не скажется на его настрое и подготовке

ТАСС, 1 декабря. Ситуация с дисквалификацией четырехкратного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева не скажется на его настрое и подготовке к основным соревнованиям. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Садулаева на четыре месяца отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.

"Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале", - написал Садулаев.

Садулаеву 23 года, он является олимпийским чемпионом 2016 года.