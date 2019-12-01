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Футбол в России

Тедеско: "Спартак" заслужил поражение от "Зенита" в матче РПЛ

Клуб из Петербурга добился победы со счетом 1:0
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" заслужили поражение от "Зенита" в матче чемпионата России. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

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"Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1. Красно-белые играли в большинстве с 49-й минуты.

"В первом тайме мы играли недостаточно хорошо, не было смелости, была нервозность в работе ребят, они хотели сыграть накоротке, делали много касаний. Ключевой момент - пропущенный гол, во втором тайме мы контролировали игру, даже до удаления нам игра давалась лучше. Тем не менее, несмотря на достаточное количество подходов к воротам, у нас было мало моментов, старались почему-то навешивать, хотя знали, что защитники "Зенита" играют хорошо при навесах. Мы заслужили это поражение", - сказал Тедеско.

"Спартак" следующий матч проведет 8 декабря дома против "Ростова".

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