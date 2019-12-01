Семак назвал удаление футболиста "Зенита" Оздоева несчастным случаем

"Если в первом эпизоде судья мог показать карточку, так как игрок перебежал дорогу сопернику при атаке, то вторая карточка - это несчастный случай. Такие эпизоды бывают десятками, когда игроки при верховой борьбе выставляют руки в стороны. Тут невозможно прыгать и пришвартовывать руки к телу, так как при расставлении рук соблюдается баланс. После удаления всегда сложнее играть, и наши силы были не безграничны", - сказал Семак.

Первый матч после долгого перерыва за "Зенит" провел полузащитник Олег Шатов, при этом встречу пропустили Далер Кузяев и Юрий Жирков. "Олег вышел неплохо, понятно, что он долго не играл, почти месяц, и исходя из наличия пяти защитников у "Спартака" нам нужен бы игрок, принимающий мячи в центре поля, он сыграл полезно для команды. У Кузяева проблемы с мышцами, после последней игры у него дискомфорт, и это плохо, поскольку Далер набрал хорошую форму. Юрия преследует проблема еще со сборной, за два дня до игры он снова почувствовал дискомфорт, и поэтому ни он, ни Кузяев к матчу не готовились", - подчеркнул Семак.

По словам тренера, "Зенит" надежно сыграл в обороне. "Любая команда может создать один-два момента за игру. Мы надежно сыграли в обороне, были моменты в начале первого тайма у наших ворот, где мы ошиблись, а в одном эпизоде мяч попал в штангу. Мы не все время оборонялись, могли забить", - заключил Семак.

Следующий матч "Зенит" проведет дома 6 декабря с "Динамо".