Семак считает, что нужно повышать культуру боления среди фанатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Необходимо бороться за то, чтобы повысить среди фанатов культуру боления на футболе. Такое мнение на пресс-конференции после матча со "Спартаком" высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 1:0. В ходе игры болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные речевки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Не стоит разделять болельщиков. С такими вещами надо бороться, нужно повышать культуру боления. Нужно болеть цивилизованно. Если несется мат, то для меня это плохо в любом случае", - сказал Семак.

"Что касается Дзюбы, то я его хорошо знаю, мы поговорили с ним по этой ситуации после его возвращения из сборной. Это тот человек, которого мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес. Он справляется, действует во благо команды, сегодня он мог еще отличиться. Считаю, что он абсолютно со всем справляется, стараемся меньше говорить и больше делать", - добавил Семак.

Следующий матч "Зенит" проведет дома с "Динамо" 6 декабря.