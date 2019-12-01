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Футбол в России

Семак считает, что нужно повышать культуру боления среди фанатов

В ходе матча "Зенит" - "Спартак" болельщики красно-белых скандировали оскорбительные речевки в адрес форварда команды из Петербурга Артема Дзюбы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Необходимо бороться за то, чтобы повысить среди фанатов культуру боления на футболе. Такое мнение на пресс-конференции после матча со "Спартаком" высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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В воскресенье "Зенит" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 1:0. В ходе игры болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные речевки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Не стоит разделять болельщиков. С такими вещами надо бороться, нужно повышать культуру боления. Нужно болеть цивилизованно. Если несется мат, то для меня это плохо в любом случае", - сказал Семак.

"Что касается Дзюбы, то я его хорошо знаю, мы поговорили с ним по этой ситуации после его возвращения из сборной. Это тот человек, которого мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес. Он справляется, действует во благо команды, сегодня он мог еще отличиться. Считаю, что он абсолютно со всем справляется, стараемся меньше говорить и больше делать", - добавил Семак.

Следующий матч "Зенит" проведет дома с "Динамо" 6 декабря.

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