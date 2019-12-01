Иванович: футболисты "Зенита" отдали все силы, чтобы обыграть "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" отдали все силы, чтобы обыграть московский "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России, игра была очень эмоциональной. Об этом рассказал журналистам капитан петербургской команды Бранислав Иванович.

"Я думаю, что мы отдали все свои силы сегодня", - сказал Иванович.

Защитник добавил, что игроки петербургской команды собрались силами после встречи Лиги чемпионов с "Лионом" 27 ноября, которая завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. "Три дня после "Лиона", мы собрались, сыграли очень хорошую игру. Мы заслужили эти три очка", - сказал он.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков отметил, что во втором тайме команде было сложнее играть из-за удаления полузащитника Магомеда Оздоева. "Второй тайм отличался от первого. И "Спартак" перестроился, и у нас удаление повлияло на ход игры. Но хорошо, что выстояли, я рад, всех с победой", - сказал он.

Кержаков добавил, что болельщики активно поддерживали команду и играть ему было даже сложнее, когда за ним в первом тайме был сектор фанатов "Зенита". "Сложнее было играть за нашим - громкая поддержка была, сложно было до защитников докричаться", - сказал вратарь.