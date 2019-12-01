Церемония вручения приза лучшему футболисту мира "Золотой мяч" пройдет в Париже

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" состоится в понедельник. Мероприятие пройдет в Париже в театре Шатле.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, в связи с чем увеличилось количество журналистов, участвующих в голосовании, - с 52 журналистов из Европы до 96 со всего мира.

С 2010 года формат награды был изменен. France Football заключил соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА), согласно которому "Золотой мяч" (после подписания контракта в название приза добавилась аббревиатура федерации) отныне присуждался совместно. Так продолжалось до 2015 года - времени окончания срока соглашения, после чего все вернулось на круги своя. С тех пор "Золотой мяч" снова принадлежит France Football, в то время как ФИФА учредил собственную награду лучшему игроку года.

Рекорд по количеству полученных "Золотых мячей" делят аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду (по пять). По три раза лауреатами премии становились француз Мишель Платини, а также представители Нидерландов Йохан Кройфф и Марко ван Бастен. Из отечественных игроков "Золотой мяч" присуждался вратарю московского "Динамо" Льву Яшину (1963), нападающему киевского "Динамо" Олегу Блохину (1975) и полузащитнику киевлян Игорю Беланову (1986), при этом Яшин на текущий момент остается единственным вратарем, получившим этот трофей. В прошлом году "Золотой мяч" впервые в карьере получил хорватский полузащитник Лука Модрич, приведший свою сборную к финалу чемпионата мира в России.

Рекорд по трофеям и приз имени Яшина

В нынешнем году обладателем приза и единоличным рекордсменом по количеству "Золотых мячей" с высокой долей вероятности станет Месси. По информации испанской прессы, представители France Football уже уведомили 32-летнего аргентинца о том, что именно он станет лауреатом награды, а также взяли у него интервью по этому случаю. В прошлом сезоне он выиграл с испанской "Барселоной", за которую выступает с 2004 года, лишь один трофей - национальный чемпионат, однако в сентябре нынешнего года он уже был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также получил премию "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов (36 голов в 34 матчах).

Всего в списке номинантов на "Золотой мяч" значатся фамилии 30 футболистов. Помимо Месси, основными претендентами на награду считаются Роналду, который в прошлом сезоне помог "Ювентусу" завоевать титул чемпиона Италии, а сборной Португалии - выиграть Лигу Наций, а также голландский защитник Вирджил ван Дейк, без которого победа английского "Ливерпуля" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вряд ли была бы возможна. Кстати, именно ван Дейка Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал лучшим игроком прошлого сезона.

Примечательной особенностью церемонии нынешнего года станет дебют премии лучшему вратарю года имени Яшина. France Football включил в список номинантов на первую в истории награду 10 голкиперов, среди которых бразильцы Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Манчестер Сити"), поляк Войцех Щенсный ("Ювентус"), словенцы Самир Ханданович ("Интер") и Ян Облак ("Атлетико"), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм"), камерунец Андре Онана ("Аякс") и немцы Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Мануэль Нойер ("Бавария").

Церемония начнется в 22:30 мск.