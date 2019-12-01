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Летние олимпийские виды спорта

Вручение премии "Яхтсмен России" пройдет в Москве в понедельник

Победители были определены голосованием, которое проходило с 5 по 12 ноября

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения национальной премии Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС)"Яхтсмен России" состоится в Москве в понедельник. Победители были определены голосованием, которое прошло на сайте ВФПС с 5 по 12 ноября.

Голосование прошло в двух номинациях - "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России". В премии не предусмотрено жюри, проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член ВФПС. На данный момент известны имена тех, кто вошел в тройки номинантов, набравших максимальное количество голосов.

На звание лучшего яхтсмена России претендуют Александр Божко (победитель высшего дивизиона Национальной парусной лиги, класс J/70), Сергей Комиссаров (победитель чемпионата России в классе "лазер", принес сборной России лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года), а также Павел Созыкин и Денис Грибанов (стали чемпионами страны и завоевали олимпийскую лицензию в классе "470").

За звание лучшей яхтсменки года борются Анна Басалкина (победительница чемпионата России в классе "дракон"), Мария Кислухина (победительница чемпионата России и первенства России, бронзовый призер первенства мира среди спортсменов до 21 года в классе "лазер-радиал") и Яна Резникова (серебряный призер первенства мира в классе RS:X).

Специальными номинациями будут отмечены организаторы регат, крупные проекты и заметные парусные события.

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Летние олимпийские виды спорта
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