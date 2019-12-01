Анохин: россияне сыграли тактически грамотно в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по пляжному футболу сыграла тактически грамотно в матче за третье место чемпионата мира против японцев. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.

Сборная России одержала победу в матче за третье место на турнире над японцами со счетом 5:4, выиграв бронзу во второй раз в своей истории.

"Наши сыграли тактически грамотно. Что касается игр с португальцами и с нами, то японцы поначалу всегда бегут вперед, потом теряют силы, и опытная команда их переигрывает. И мы так же сыграли", - сказал Анохин.

В финале турнира сыграют сборные Португалии и Италии. "Сборная Японии всегда хорошо играла, но топ-3 сборные чемпионата мира из Европы, система европейских соревнований позволяет иметь постоянную игровую практику футболистам, поэтому такой результат. Что касается нашего поражения в полуфинале от итальянцев, то там нам немного не повезло, мы смотрелись лучше и надо было выигрывать. Однако тем и интересен пляжный футбол, что эта игра бывает непредсказуемой", - отметил он.

"Безусловно, в нашей команде настоящие профессионалы, одни из лучших игроков в пляжный футбол, и они могут мотивировать себя на любую игру. Поздравляю наших ребят с бронзовыми медалями чемпионата мира. В очередной раз мы доказываем, что являемся топовой сборной в пляжном футболе. Однако всегда есть над чем работать", - добавил Анохин.