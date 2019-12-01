Программа 18-го тура РПЛ завершится матчами с участием ЦСКА и "Краснодара"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Матчи ЦСКА - "Арсенал" и "Краснодар" - "Тамбов" в понедельник закроют программу 18-го тура чемпионата России по футболу. Встречи начнутся в одинаковое время - 19:30 мск.

В Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" встретятся армейцы и туляки, занимающие третье и 11-е места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). К очной встрече ЦСКА и "Арсенал" подходят, имея в своем активе серии с двумя победами и поражениями соответственно - хозяева в двух предыдущих встречах обыграли "Сочи" (3:2) и "Крылья Советов" (1:0), тогда как гости поочередно уступили "Зениту" (0:1) и "Краснодару" (1:2). Эта игра станет десятой в истории противостояния двух команд, в девяти предыдущих встречах москвичи одержали семь побед, потерпев два поражения. В первом круге туляки на своем поле уступили со счетом 1:2 - на гол Даниила Лесового гости ответили точными ударами Ильзата Ахметова и Седрика Гогуа, который отличился в первой же игре за красно-синих.

Ивуарийский защитник не выходил на поле с начала ноября, однако, по словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, в команде не исключают, что футболист сможет сыграть в одном из трех оставшихся в этом году матчей. Также не смогут помочь армейцам продолжающие восстанавливаться от травм игрок обороны Виктор Васин и полузащитник Дмитрий Ефремов. Встречу против "Арсенала" по решению тренерского штаба пропустит основной нападающий армейцев Федор Чалов. Наставник туляков Игорь Черевченко не имеет кадровых проблем и подходит ко встрече в Москве с оптимальным составом.

Располагающийся на четвертой строчке "Краснодар" дома сыграет с занимающим 15-ю строчку "Тамбовом". Хозяева поля подходят к этой игре в хорошем настроении благодаря победе над "Арсеналом" (2:1) и прервавшейся серии из четырех ничьих подряд. У гостей в 17-м туре после поражения от "Локомотива" (2:3) подошла к концу серия из трех побед кряду. Встреча, которая состоится в понедельник, станет второй в истории для этих команд - первая завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0.

В этот день на стадионе "Краснодар" в составе хозяев поля не сыграют травмированные несколько месяцев назад полузащитники Реми Кабелла и Виктор Классон, также игру может пропустить атакующий хавбек Мануэл Фернандеш. Кроме того, тренерский штаб "Краснодара" не сможет выпустить на поле дисквалифицированного за перебор желтых карточек защитника и капитана команды Александра Мартыновича. "Тамбов", который в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Сергей Первушин, не имеет кадровых проблем.