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Футбол в Испании

Гол Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Лионель Месси EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 2 декабря. "Барселона" одержала победу над "Атлетико" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 86-й минуте забил Лионель Месси. Аргентинский форвард забил свой 25-й гол в ворота "Атлетико" в матче чемпионата Испании. Больше он забивал только в ворота "Севильи" (29).

"Барселона" не проигрывает "Атлетико" с 13 апреля 2016 года, тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов команда из Мадрида победила со счетом 2:0. С тех пор "Барселона" в матчах с "Атлетико" одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, набрав 31 очко, столько же в активе у "Реала". "Атлетико" с 25 очками идет шестым.

В следующем туре "Барселона" 7 декабря примет "Мальорку", "Атлетико" днем раньше в гостях сыграет с "Вильярреалом".

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