Вернули себе бронзу. Сборная России по пляжному футболу вновь стала третьей на ЧМ

ТАСС, 2 декабря. Сборная России по пляжному футболу сумела завоевать бронзовые медали чемпионата мира в Парагвае, который завершился в воскресенье. После пропуска турнира 2017 года россияне вновь оказались на подиуме, выиграв вторые в своей истории бронзовые медали. Наверняка российским футболистам было сложно настроить себя на игру за третье место после драматичного проигрыша итальянцам в дополнительное время в полуфинале (7:8). Однако сделать это все же надо было, хотя бы для того, чтобы не оказалась бесполезной победа в четвертьфинале над действующими на тот момент чемпионами мира бразильцами. Тем более после бронзы в 2015 году сборная России пропустила мировое первенство 2017 года, не сумев пройти квалификацию.

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Игра с итальянцами проходила под мощным ливнем, и в этих тяжелых условиях команда Дмитрия Лихачева сумела уйти от поражения в основное время за счет хороших физических кондиций, отыграв отставание в два гола. В дополнительное время победу итальянцам принес гол одного из лучших бомбардиров турнира Эммануэле Зурло с пенальти, назначение которого вызвало споры. Россияне отдали все силы, но еще один рывок у команды не получился. "Что касается нашего поражения в полуфинале от итальянцев, то там нам немного не повезло, мы смотрелись лучше, надо было выигрывать. Однако тем и интересен пляжный футбол, что эта игра бывает непредсказуемой", - сказал ТАСС член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин. Японцев переиграли на опыте В игре за третье место у россиян не принял участие опытный Артур Папоротный, который был удален в матче с итальянцами. Японцы же к этому матчу подошли после первого поражения на турнире, в полуфинале они уступили португальцам в серии пенальти. Под руководством бразильского специалиста Руя Рамоса, который всю свою игровую и тренерскую карьеру в большом и пляжном футболе провел в Японии и получил там гражданство, команда ударно провела групповой этап, победив во всех трех матчах. В четвертьфинале японцы обыграли команду Уругвая (3:2).

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