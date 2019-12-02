"Бостон" одержал седьмую подряд победу в НХЛ, обыграв "Монреаль"

ТАСС, 2 декабря. "Бостон" со счетом 3:1 победил "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (47-я минута), Дэвид Бэкес (51) и Джейк Дебраск (54). У проигравших шайбу забросил Джоэл Армиа (2). Для Пастрняка этот гол стал 25-м в текущем сезоне, он лидирует в гонке снайперов, его ближайшим преследователем с 20 шайбами является российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Впервые с сезона-1996/97 хоккеист забросил 25 шайб в первых 27 играх сезона НХЛ, тогда это достижение, выступая за "Питтсбург", установил чех Яромир Ягр.

"Бостон" довел свою победную серию до семи матчей, в последний раз клуб уступил 17 ноября в домашней встрече с "Вашингтоном" (2:3 Б). Поражений в основное время "Бостон" не знает на протяжении 11 игр, по итогам трех периодов подопечные Брюса Кэссиди не проигрывают с 9 ноября, когда на своем льду сильнее оказался "Детройт" (4:2). "Монреаль" проиграл в восьмом матче кряду, последняя победа команды датирована 16 ноября, в тот день в гостях был обыгран "Вашингтон" (5:2).

"Бостон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 27 матчах. "Монреаль" занимает 11-е место, имея в активе 28 баллов после 27 встреч. В следующем матче "Бостон" в ночь на среду примет "Каролину", а "Монреаль" тогда же на своем льду сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Миннесота" дома по буллитам победила "Даллас" со счетом 3:2. Финский форвард хозяев провел 1000-й матч в НХЛ и отдал голевой пас, что позволило ему набрать 700-е очко (203 шайбы + 497 результативных передач) в лиге. Также на счету 36-летнего нападающего победный буллит.