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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки победили сборную Аргентины во втором матче на чемпионате мира

Встрече завершилась со счетом 35:22
Анна Сень Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Сень
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Женская сборная России по гандболу победила команду Аргентины со счетом 35:22 в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

Ранее россиянки обыграли команду Китая со счетом 26:11. Сборная России с четырьмя очками возглавляет группу D, матчи которой проходят в Кумамото. Далее следуют команды Швеции (два очка после одного матча), Японии (2, 1), ДР Конго (0, 1), Китая (0, 1) и Аргентины (0, 2). В следующем матче россиянки 3 декабря сыграют с командой ДР Конго.

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Этот турнир стал первым для сборной России под руководством 51-летнего испанца Амброса Мартина, в августе специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016. Сейчас Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции. Если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018. Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
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