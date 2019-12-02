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Шахматные турниры

Крамник примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Турнир пройдет в Москве с 25 по 30 декабря
Владимир Крамник AP Photo/Hermann J. Knippertz
Описание
Владимир Крамник
© AP Photo/Hermann J. Knippertz

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Владимир Крамник примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Москве с 25 по 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Крамник объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, на котором гроссмейстер разделил последнее, 14-е место, с голландцем Йорденом ван Форестом. В августе он принял участие в турнире впо блицу, который прошел в Амстердаме.

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На данный момент 44-летний россиянин занимает 18-е место в рейтинге FIDE. Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

Общий призовой фонд чемпионата мира составит $1 млн. В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге. У мужчин в рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице - норвежец Магнус Карлсен. У женщин в рапиде победила китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице первой стала россиянка Екатерина Лагно.

В 2012 году чемпионат по рапиду выиграл россиянин Сергей Карякин, в 2001 году - Гарри Каспаров, победителем турнира 1988 года стал советский шахматист Анатолий Карпов. В турнире по блицу в 1988 году победил представитель СССР Михаил Таль, в 2006, 2012 и 2015 году первое место занимал россиянин Александр Грищук, в 2016-м - Карякин. Среди женщин в турнире по блицу побеждала Валентина Гунина (2012).

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