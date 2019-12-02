Минспорт РФ вошел в состав учредителей исполнительной дирекции Универсиады-2023

ТАСС, 2 декабря. Министерство спорта РФ в качестве представителя государства вошло в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023". Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Во время соревнований город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе - 12 тыс. спортсменов. Универсиада пройдет на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены.