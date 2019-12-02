Форвард СКА Марченко признан лучшим новичком недели в КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко признан лучшим новичком 12-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

19-летний игрок провел три матча, в которых СКА одержал победы, и набрал три очка (одна шайба + две результативные передачи).

Лучшим вратарем недели выбран канадец Эдвард Паскуале ("Барыс", Нур-Султан), сыгравший в трех матчах, в которых были одержаны победы, отразил 96,67% бросков при коэффициенте надежности 0,97, сухая серия вратаря на неделе составила 105 минут 42 секунды.

Финский защитник "Барыса" Атте Охтамаа признан лучшим на неделе, он набирал очки во всех трех победных матчах, в его активе четыре балла (одна шайба + три передачи).

Соотечественник Охтамаа Микаэль Руохомаа из новосибирской "Сибири" признан лучшим нападающим недели, форвард провел три матча ("Сибирь" одержала две победы), в которых набрал шесть очков (3+3).