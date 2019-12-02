ХК "Трактор" расторг контракт с Лисиным спустя месяц после подписания

ТАСС, 2 декабря. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" из Челябинска и нападающий Энвер Лисин расторгли контракт по обоюдному согласию спустя почти месяц после подписания. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25 октября хоккеист подписал пробное соглашение с клубом, 8 ноября клуб и игрок подписали полноценное соглашение до конца сезона. Лисин провел за "Трактор" пять матчей, в которых забросил две шайбы.

Лисину 33 года, он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2004 года "Финиксом" (ныне - "Аризона"). Всего в НХЛ, где игрок также выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", Лисин провел 135 матчей, в которых набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач). В КХЛ он провел 503 матча, в которых забросил 97 шайб и сделал 119 результативных передач, он также выступал за московские ЦСКА и "Спартак", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", владивостокский "Адмирал". В чемпионате России хоккеист играл за казанский "Ак Барс", в составе которого стал чемпионом страны (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

"Трактор" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 34 встречах. В следующем матче "Трактор" на выезде встретится с "Салаватом Юлаевым" во вторник.