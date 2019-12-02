Шишкарев: Федерация гандбола России довольна стартом женской сборной на ЧМ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России довольна результатами первых матчей женской сборной страны на чемпионате мира, который проходит в японском Кумамото. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу в понедельник победила команду Аргентины со счетом 35:22 в матче второго тура предварительного этапа, в первой встрече россиянки обыграли сборную Китая со счетом 26:11. Сборная России с четырьмя очками возглавляет группу D, матчи которой проходят в Кумамото. Далее следуют команды Швеции (два очка после одного матча), Японии (2, 1), ДР Конго (0, 1), Китая (0, 1) и Аргентины (0, 2). В следующем матче россиянки 3 декабря сыграют с командой ДР Конго.

"Очень довольны результатом первых двух игр, главная ставка была сделана на то, чтобы сейчас сыграть расширенным составом, сберечь силы, наиграть новые связи. Важно было обойтись без травм, и это удалось. Никаких задач, чтобы достичь огромной разницы в мячах, не было. Все живы-здоровы, отрабатывались интересные тактические схемы, так что результаты не могут не устраивать", - отметил Шишкарев.

"Не ждем серьезного соперничества от игры с командой ДР Конго, а вот дальше матчи с Японией и Швецией. В них будет более понятно, каков класс и уровень нашей команды. Пока все идет по плану, главное не травмироваться, рассчитать силы и оставить их на матчи с главными соперниками", - добавил собеседник ТАСС.

Этот турнир стал первым для сборной России под руководством 51-летнего испанца Амброса Мартина, в августе специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016. Сейчас Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018.