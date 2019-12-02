{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: Федерация гандбола России довольна стартом женской сборной на ЧМ

В первых двух матчах россиянки обыграли команды Китая и Аргентины
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России довольна результатами первых матчей женской сборной страны на чемпионате мира, который проходит в японском Кумамото. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу в понедельник победила команду Аргентины со счетом 35:22 в матче второго тура предварительного этапа, в первой встрече россиянки обыграли сборную Китая со счетом 26:11. Сборная России с четырьмя очками возглавляет группу D, матчи которой проходят в Кумамото. Далее следуют команды Швеции (два очка после одного матча), Японии (2, 1), ДР Конго (0, 1), Китая (0, 1) и Аргентины (0, 2). В следующем матче россиянки 3 декабря сыграют с командой ДР Конго.

"Очень довольны результатом первых двух игр, главная ставка была сделана на то, чтобы сейчас сыграть расширенным составом, сберечь силы, наиграть новые связи. Важно было обойтись без травм, и это удалось. Никаких задач, чтобы достичь огромной разницы в мячах, не было. Все живы-здоровы, отрабатывались интересные тактические схемы, так что результаты не могут не устраивать", - отметил Шишкарев.

"Не ждем серьезного соперничества от игры с командой ДР Конго, а вот дальше матчи с Японией и Швецией. В них будет более понятно, каков класс и уровень нашей команды. Пока все идет по плану, главное не травмироваться, рассчитать силы и оставить их на матчи с главными соперниками", - добавил собеседник ТАСС.

Этот турнир стал первым для сборной России под руководством 51-летнего испанца Амброса Мартина, в августе специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016. Сейчас Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" на выезде победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС