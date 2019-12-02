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Евро-2020

Сорокин: матч сборных России и Бельгии задаст тон играм ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге

Встреча между командами пройдет 13 июня
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Матч сборных России и Бельгии по футболу в группе B на чемпионате Европы 2020 года задаст тон играм турнира в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2020, по итогам которой стало известно, что соперником сборной России, помимо команд Бельгии и Дании, будут дебютанты турнира финны. Матчи россиян со сборными Бельгии и Финляндии пройдут в Санкт-Петербурге 13 и 17 июня соответственно, а встреча с командой Дании состоится в Копенгагене 22 июня. В этот же день в Петербурге сыграют финны и бельгийцы.

"Мы бы проводили любые матчи в любые даты, но, конечно же, хорошо, что домашние матчи сборной России в самом начале - сразу будет задан определенный тон, - сказал Сорокин. - Естественно, мы знали, что первый матч не мог быть 12 июня (в первый день турнира в Риме состоится матч открытия Евро-2020, в котором сыграют сборные Турции и Италии - прим. ТАСС). Здорово, что он будет сразу после матча открытия".

"Прогнозов по количеству болельщиков сборных Бельгии и Финляндии на матчах в Санкт-Петербурге у нас нет, но мы ожидаем от 20 до 30 процентов [от вместимости стадиона]. Точную цифру вам никто не скажет, потому что билеты еще будут перераспределяться, федерации еще продают свои билеты во время второй волны продаж. Думаю, что объем может быть значительным", - добавил гендиректор российской части Евро-2020.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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