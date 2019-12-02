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КХЛ

"Спартак" на выезде победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Московский "Спартак" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе москвичей отличились Александр Хохлачев (13-я минута) и Дамир Мусин (21), который забросил первую шайбу за "Спартак" после обмена из казанского "Ак Барса" 7 ноября. На 34-й минуте нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш не реализовал буллит. Голкипер "Спартака" Никита Беспалов оформил первый шатаут в сезоне.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, 2 ноября в Москве "Адмирал" оказался сильнее со счетом 4:3. "Спартак" и "Адмирал" встретились в 12-й раз в истории, на счету москвичей семь побед (пять в основное время, по одной в дополнительное время и в серии буллитов), "Адмирал" победил пять раз (все в основное время).

В другом матче дня омский "Авангард" на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:1, в составе победителей отличились Свен Андригетто (2) и Роб Клинкхаммер (39), у "Амура" шайбу забросил Томаш Зогорна (48). "Авангард" одержал третью победу над "Амуром" в текущем сезоне.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 34 матчах. "Адмирал" идет шестым на Востоке, в активе клуба 38 очков в 32 матчах.

В среду "Спартак" на выезде сыграет с китайским клубом "Куньлунь", "Адмирал" в пятницу примет подмосковный "Витязь".

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