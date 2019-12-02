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НХЛ

Фанаты хоккейного клуба в США побили мировой рекорд по числу плюшевых игрушек на льду

После игры "Херши" - "Хартфорд" зрители бросили на лед в общей сложности 45650 игрушек

ТАСС, 2 декабря. Болельщики клуба "Херши", выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и являющегося фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", установили новый мировой рекорд по числу выброшенных на лед плюшевых игрушек. Это произошло в ночь на понедельник на матче против "Хартфорда".

"Херши" одержал победу в овертайме со счетом 4:3, на восьмой минуте счет в матче открыл защитник "Херши" и обладатель Кубка Стэнли позапрошлого сезона в составе "Вашингтона" Кристиан Юос, после чего зрители бросили на лед в общей сложности 45650 игрушек, побив собственный рекорд прошлого года (34798). Российский защитник "Херши" Александр Алексеев во время акции прыгнул на кучу игрушек.

Бросание игрушек на лед является традиционной акцией, проводимой с 1993 года в канун Рождества. Зрители бросают игрушки после первой заброшенной шайбы хозяев. Игрушки затем будут использованы в качестве подарков, либо проданы, а вырученные средства пойдут в благотворительные фонды.

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