Шипачев вошел в список 12 игроков, выбранных фанатами для участия в Матче звезд КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев попал в список 12 игроков, которые были выбраны болельщиками для участия в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По итогам голосования болельщиков в список также вошли: вратари Юлиус Гудачек ("Спартак"), Юнас Энрот ("Динамо", Минск), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Юха Метсола ("Салават Юлаев"), защитники Юусо Хиетанен ("Динамо", Москва), Илья Шинкевич ("Витязь"), Кристиан Хенкель ("Ак Барс") и Вячеслав Войнов ("Авангард"), нападающие Шипачев, Вячеслав Грецкий ("Динамо", Минск), Найджел Доус ("Автомобилист") и Кирилл Семенов ("Авангард").

Главной неожиданностью голосования болельщиков стала победа в голосовании Грецкого, который опередил нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. За Грецкого проголосовали 2992 человек, за Капризова - 1397 человек. В дивизионе Харламова победу в голосовании одержал Билялов, опередивший голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина. При этом "Ак Барс" временно перевел Билялова в клуб Высшей хоккейной лиги "Барс".

В Матче звезд КХЛ выступят хоккеисты всех четырех дивизионов КХЛ: Гудачек, Хиетанен и Шипачев представляют дивизион Боброва, Энрот, Шинкевич и Грецкий - дивизион Тарасова, Билялов, Хенкель и Доус - дивизион Харламова, Метсола, Войнов и Семенов - дивизион Чернышева.

Следующий этап голосования пройдет с 2 по 8 декабря, журналисты выберут по одному голкиперу, защитнику и форварду в каждую команду. После этого спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую команду. Всего будет выбрано 40 хоккеистов, последними четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Матч звезд КХЛ пройдет в 12-й раз, мероприятие состоится в Москве на "ВТБ-Арене" 19 января, Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В полуфиналах встретятся команды дивизионов КХЛ, победители выйдут в финал, проигравшие сыграют в матче за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут, после 10 минут команды меняются воротами, в случае ничьи победитель определится в серии буллитов. В первом сезоне КХЛ (сезон-2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"), в прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.