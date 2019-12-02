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Олимпиада-2020 в Токио

Глава ОКР Поздняков примет участие в олимпийском саммите в Лозанне

Основными темами обсуждения станут проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, борьба с допингом и защита чистых спортсменов
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков посетит олимпийский саммит, который пройдет в швейцарской Лозанне 6 и 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Также в мероприятии примут участие президент МОК Томас Бах, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и другие.

Основными темами обсуждения станут проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, борьба с допингом и защита чистых спортсменов, программа поддержки атлетов и доклад Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) о будущем спорта.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2020 в Токио
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