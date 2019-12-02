Тренер Салагаев: подготовка российских сноубордистов к этапу КМ в Банном проходит по плану

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подготовка сборной России по сноуборду к первому этапу Кубка мира по параллельным дисциплинам проходит в плановом режиме. Об этом ТАСС в понедельник рассказал старший тренер команды Денис Салагаев.

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное" (ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск").

"Готовимся по плану, успели даже опробовать стартовый склон в Банном. Ближайшие два дня команда будет работать в Абзаково, после этого переедем в Банное. К счастью, травм ни у кого нет, не считая насморка, но боремся и с ним, в целом все хорошо", - сообщил Салагаев.

"Рассчитываем на зрительскую поддержку на домашнем этапе. В Банном строят большую трибуну для болельщиков, практически как на Олимпиаде, так что надеемся на хорошую посещаемость", - добавил собеседник ТАСС.

Благодаря домашнему этапу сборная России получила возможность выставить расширенный состав. На первом этапе Кубка мира в женских соревнованиях выступят Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова, Анастасия Курочкина, Елизавета Салихова, София Надыршина, Мария Волгина, Елена Болтаева, Елизавета Поздеева и Александра Власенко. В мужскую команду включены Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Валерий Колегов, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Владислав Шкурихин, Константин Котов, Максим Рогозин, Константин Шипилов, Степан Наумов и Ярослав Степанко.