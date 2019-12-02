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Шахматные турниры

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в ВИП-зоне стадиона "Лужники" в Москве

Турнир по рапиду состоится с 26 по 28 декабря, по блицу - 29-30 декабря

ТАСС, 2 декабря.. Московские "Лужники" примут чемпионат мира 2019 года по рапиду и блицу, соревнования пройдут в ВИП-зоне стадиона. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

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Крамник примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Турнир по рапиду состоится с 26 по 28 декабря, по блицу - 29-30 декабря. Общий призовой фонд двух турниров составит $1 млн.

Ранее в понедельник стало известно, что россиянин Владимир Крамник примет участие в турнире, он объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года.

В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге. У мужчин в рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице - норвежец Магнус Карлсен. У женщин в рапиде победила китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице первой стала россиянка Екатерина Лагно.

В 2012 году чемпионат по рапиду выиграл россиянин Сергей Карякин, в 2001 году - Гарри Каспаров, победителем турнира 1988 года стал советский шахматист Анатолий Карпов. В турнире по блицу в 1988 году победил представитель СССР Михаил Таль, в 2006, 2012 и 2015 году первое место занимал россиянин Александр Грищук, в 2016-м - Карякин. Среди женщин в турнире по блицу побеждала Валентина Гунина (2012).

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Шахматные турниры
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