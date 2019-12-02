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Женский ЧМ по гандболу

Шведские гандболистки обыграли китаянок в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 32:19

ТАСС, 2 декабря. Женская сборная Швеции по гандболу победила команду Китая со счетом 32:19 в матче второго тура группы D на чемпионате мира, который проходит в Японии.

Команды Швеции и Китая выступают в одной группе со сборной России. После двух туров россиянки лидируют, набрав 4 очка и опережая шведок и японок (в активе сборных также по 4 очка) по дополнительным показателям. Команды Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго очков не набрали. Ранее в понедельник сборная России победила команду Аргентины (35:22), команда Японии - сборную ДР Конго (28:16).

В третьем туре, который пройдет во вторник, сборная России сыграет с командой ДР Конго (начало встречи в 8:30 мск), шведки встретятся с японками, сборная Аргентины сыграет с командой Китая.

В матчах группы А сборная Сербии разгромила команду Кубы (46:27), команда Нидерландов победила сборную Анголы (35:28), сборная Норвегии обыграла словенок (36:20).

На чемпионате мира принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

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Женский ЧМ по гандболу
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