CAS рассмотрит апелляции на отстранение пятерых российских легкоатлетов 3-5 марта

ТАСС, 2 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 3-5 марта 2020 года рассмотрит апелляции на дисквалификации российских легкоатлетов Люкмана Адамса, Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

22 февраля стало известно, что Адамс (тройной прыжок), Кондакова (бег на 60 и 100 м с барьерами), Школина (прыжки в высоту), Галицкая (бег на 100 м с барьерами, на 100 и 200 м) и Ухов (прыжки в высоту) подали в CAS апелляции на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы CAS за нарушение антидопинговых правил. Кроме Ухова, Школиной, Адамса, Галицкой и Кондаковой, дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег на 200 и 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба).