Колосков надеется, что приз France Football для вратарей всегда будет носить имя Яшина

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассчитывает, что приз, вручаемый французским журналом France Football лучшему вратарю по итогам года, всегда будет носить имя Льва Яшина. Об этом он рассказал ТАСС.

France Football объявит имя лауреата премии, которая была учреждена в этом году, в понедельник в рамках церемонии вручения "Золотого мяча". На награду претендуют бразильцы Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Манчестер Сити"), поляк Войцех Щенсный ("Ювентус"), словенцы Самир Ханданович ("Интер") и Ян Облак ("Атлетико"), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм"), камерунец Андре Онана ("Аякс") и немцы Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Мануэль Нойер ("Бавария").

"В свое время France Football наградил Яшина "Золотым мячом", и, как известно, это был первый и последний раз, когда вратарь получил эту награду. Думаю, кто-то такую идею (создания приза имени Яшина - прим. ТАСС) потом подсказал, и ни у кого не было возражений, - сказал Колосков. - Очень приятно, что появился такой приз, и я думаю, что он будет навеки. Все это говорит о том, что и советский футбол, и Яшин останутся навсегда".

Яшин стал обладателем "Золотого мяча" в 1963 году.