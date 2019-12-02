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На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии открылся горнолыжный сезон

Для лыжников и сноубордистов подготовили три трассы на южно-ориентированном склоне: две "синие" и одну "зеленую"

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике первым в СКФО открыл горнолыжный сезон, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"С началом календарной зимы на "Архызе" открылся горнолыжный сезон - уже седьмой для карачаево-черкесского курорта. Для лыжников и сноубордистов подготовили три трассы на южно-ориентированном склоне: две "синие" и одну "зеленую" в туристической деревне Романтик", - говорится в сообщении.

Первые гости курорта до середины декабря смогут покупать ски-пассы по сниженной цене (1200 рублей), абонементы для детей будут стоить в два раза меньше.

Первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Одес Байсултанов добавил, что оставшиеся трассы откроются в ближайшее время. "Служба эксплуатации справилась с задачей. <...> "Архыз" первым на Северном Кавказе открыл зимний сезон. Сейчас днем и ночью ведется подготовка оставшихся трасс, за дело берутся современные технологии оснежения, которые мы позаимствовали у альпийских курортов и адаптировали для Кавказа", - приводит его слова пресс-служба.

Всего в 2019 году откроется 25 км трасс различных категорий сложности. Все трассы оснащены системой искусственного оснежения. Для туристов подготовлен прокат оборудования, высокогорный бассейн под открытым небом, школа инструкторов, полеты на параплане и экскурсии на снегоходах. Впервые для гостей будет запущен бесплатный шаттл, сноу-парк и тюбинг-центр, а также детская комната и площадка для уличной гимнастики.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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