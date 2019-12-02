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Футбол в России

Руководство ФК "Краснодар" считает востребованными воспитанников академии клуба

Генеральный директор клуба Владимир Хашиг отметил, что вопрос заключения контрактов с воспитанниками может проясниться в период проведения трансферов

КРАСНОДАР, 2 декабря /ТАСС/. Воспитанники академии футбольного клуба "Краснодар" востребованы на российском и международном трансферном рынках. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

"Если говорить о том, востребованы ли наши воспитанники на российском и европейском рынках, да, востребованы. О совершении трансферов - это уже другой вопрос", - сказал Хашиг.

Он отметил, что вопрос заключения контрактов с воспитанниками академии футбольного клуба "Краснодар" может проясниться в период проведения трансферов.

Ранее президент "Краснодара" Сергей Галицкий заявлял, что клуб стремится к тому, чтобы через несколько лет основной состав более чем на половину состоял из воспитанников академии. В 2008 году при клубе создали детскую спортивную школу, затем ее переформировали в Центр подготовки резерва, с 2010 года в разных муниципалитетах Краснодарского края стали открывать филиалы академии "Краснодара", сейчас при академии также существует базовая школа для обучения воспитанников.

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Российский футбол
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