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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Прыгунья в высоту Школина намерена присутствовать на заседании CAS в марте 2020 года

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляции российских легкоатлетов на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
Светлана Школина ТАСС/ Валерий Шарифулин
Описание
Светлана Школина
© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прыгунья в высоту Светлана Школина собирается посетить заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, на котором будет рассмотрена ее апелляция на дисквалификацию. Об этом Школина сообщила ТАСС.

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"Да, собираюсь", - сказала Школина в ответ на вопрос, собирается ли она присутствовать лично на заседании.

22 февраля стало известно, что Школина, Люкман Адамс (тройной прыжок), Юлия Кондакова (бег на 60 и 100 м с барьерами), Екатерина Галицкая (бег на 100 м с барьерами, на 100 и 200 м) и Иван Ухов (прыжки в высоту) подали в CAS апелляции на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Рассмотрение апелляций состоится 3-5 марта.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил. Результаты Школиной, показанные с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, были аннулированы, в том числе бронза на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и золото чемпионата мира 2013 года в Москве. Школина была отстранена на четыре года с 1 февраля 2019 года.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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