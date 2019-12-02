Прыгунья в высоту Школина намерена присутствовать на заседании CAS в марте 2020 года

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прыгунья в высоту Светлана Школина собирается посетить заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, на котором будет рассмотрена ее апелляция на дисквалификацию. Об этом Школина сообщила ТАСС.

"Да, собираюсь", - сказала Школина в ответ на вопрос, собирается ли она присутствовать лично на заседании.

22 февраля стало известно, что Школина, Люкман Адамс (тройной прыжок), Юлия Кондакова (бег на 60 и 100 м с барьерами), Екатерина Галицкая (бег на 100 м с барьерами, на 100 и 200 м) и Иван Ухов (прыжки в высоту) подали в CAS апелляции на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Рассмотрение апелляций состоится 3-5 марта.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил. Результаты Школиной, показанные с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, были аннулированы, в том числе бронза на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и золото чемпионата мира 2013 года в Москве. Школина была отстранена на четыре года с 1 февраля 2019 года.