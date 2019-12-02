СМИ: турнир по серфингу на ОИ-2024 может пройти на Таити

ТАСС, 2 декабря. Соревнования по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже могут пройти у берегов острова Таити. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По информации источника, Таити рассматривается в качестве альтернативы Бретани (регион Франции) и городу Биарриц, который расположен на юго-западе страны в Новой Аквитании.

В июле президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о месте проведения соревнований по серфингу остается за Национальным олимпийским комитетом (НОК) Франции, однако, по его мнению, соревнования следует провести в максимально близком месте к Парижу. Таити является центральным островом Французской Полинезии (заморское сообщество Франции).

Серфинг дебютирует на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.