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Футбол в России

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые с ноября 2018 года

Армейцы в понедельник сыграют с тульским "Арсеналом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев выйдет в стартовом составе на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". 

29-летний Дзагоев восстановился после двух травм, из-за которых пропустил год, и принял участие в трех матчах команды в ноябре, в каждом из них он вышел на замену. Последний раз в стартовом составе ЦСКА Дзагоев появился в прошлом сезоне в гостевом матче чемпионата России против московского "Динамо" (0:0), который состоялся 3 ноября 2018 года.

Матч ЦСКА - "Арсенал" пройдет в понедельник и начнется в 19:30 мск.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, он провел за команду 345 матчей во всех турнирах, отличившись 74 раза и сделав 88 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дзагоев стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), пятикратным серебряным (2008, 2010, 2015, 2017, 2018) и один раз бронзовым призером (2012) национального первенства. Также Дзагоев по четыре раза побеждал в Кубке России (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубке страны (2009, 2013, 2014, 2018).

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Футболист выступал на чемпионате Европы 2012 года, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

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Российский футбол
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