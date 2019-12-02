Жуков: в вопросе допуска россиян к Олимпиаде под флагом страны многое зависит от МОК

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. В вопросе допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх под флагом страны многое будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение журналистам высказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Я немного со стороны за этим процессом наблюдаю, - сказал Жуков. - Много похожего происходило перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, перед Играми в Пхёнчхане - очень сильное давление на российский спорт. Многое будет зависеть от решения, которое примет WADA, но еще больше будет зависеть от МОК. Конечно, я надеюсь, что наши спортсмены будут иметь возможность полноценно выступать на всех международных стартах".

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.