Жуков: решение о создании Российского международного олимпийского университета было верным

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Российский спорт сейчас нуждается в грамотных управленцах, и Российский международный олимпийский университет (РМОУ) позволяет их готовить. Такое мнение журналистам в преддверии празднования 10-летия РМОУ высказал первый заместитель председателя Госдумы, член Международного олимпийского комитета (МОК), почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Большой, да и массовый спорт в нашей стране нуждается в квалифицированных управленцах, таких в нашей стране пока немного. Но спорт становится еще популярнее, нужны грамотные специалисты. Поэтому РМОУ сегодня занял важную нишу", - подчеркнул Жуков.

"Можно спросить у выпускников университета, пригодилось ли им это обучение. Среди них, кстати, много олимпийских чемпионов, и они довольны навыками, полученными в РМОУ. Десять лет назад было трудно предположить, что этот университет вырастет до такой степени, что поступать в него на конкурсной основе будут студенты других стран", - отметил Жуков.

Почетный президент ОКР подчеркнул, что решение о создании РМОУ 10 лет назад было верным. "Когда закладывался камень, даже олимпийские объекты были неготовыми. Это было правильным решением - создать олимпийский университет, он стал очень востребован спортсменами. Они, по сути, получают здесь новую профессию", - отметил Жуков.

Помимо Жукова, празднования, которые пройдут во вторник в Сочи, посетят министр спорта РФ Павел Колобков, глава ОКР Станислав Поздняков, почетный член МОК, председатель координационной комиссии МОК по подготовке Олимпиады в Сочи Жан-Клод Килли, исполнительный директор МОК Жильбер Фелли, член МОК, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

РМОУ основан в 2009 году в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между МОК, оргкомитетом "Сочи-2014" и ОКР и ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.