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Кубок Первого канала

Первый канал покажет в прямом эфире две игры сборной РФ на домашнем этапе Еврохоккейтура

Зрители смогут посмотреть в прямом эфире матчи с чехами и финнами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Два матча с участием сборной России по хоккею на домашнем этапе Евротура будут показаны в прямом эфире Первым каналом. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

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Зрители смогут посмотреть в прямом эфире матчи Кубка Первого канала Россия - Чехия, игра пройдет 14 декабря (начало трансляции в 14:55 мск), и встречу Россия - Финляндия, которая состоится 15 декабря (начало трансляции в 15:55 мск). Матч с участием сборных России и Швеции, который начнется в 20:00 мск 12 декабря, будет показан в записи в 00:00 мск.

Матчи с командами Чехии и Швеции пройдут в Москве на МСК "ЦСКА-Арена", встреча с командой Финляндии - на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура в сезоне, после первого этапа лидирует команда Чехии, набравшая 8 очков, на втором месте идут финны (7 очков), на третьем - россияне (2), на четвертом - шведы (1).

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