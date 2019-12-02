СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча"

ТАСС, 2 декабря. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football "Золотой мяч". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал GFFN.

По информации источника, 34-летний португалец узнал, что он не вошел в первую тройку претендентов, и отказался от приглашения France Football. В то же время португалец прибудет на гала-вечер в Милане, где ему будет вручена награда лучшему игроку чемпионата Италии прошлого сезона. Сообщается, что аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси уже прибыл в Париж, он считается главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в парижском театре Шатле в понедельник и начнется в 22:30 мск.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). Ранее футболист играл за испанский "Реал" (Мадрид), английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг", он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, в связи с чем увеличилось количество журналистов, участвующих в голосовании, - с 52 журналистов из Европы до 96 со всего мира.