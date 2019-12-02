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Формула-1

Трасса "Формулы-1" в Нидерландах будет готова в феврале 2020 года

Голландский этап "королевских гонок" пройдет с 1 по 3 мая
Описание
© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Работы по реконструкции трассы "Зандворт", где в мае 2020 года пройдет первый за 35 лет голландский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", должны завершиться к февралю. Об этом ТАСС сообщил управляющий трассы Роберт ван Овердейк.

"Я не могу назвать ни одного места на трассе, где бы не велись работы в настоящее время, - отметил он. - Но все идет по плану. Поэтому сама трасса, скорее всего, будет готова к эксплуатации в феврале. После этого мы продолжим работы над инфраструктурой".

По словам ван Овердейка, одно из самых существенных изменений заключается в создании двух новых пешеходных переходов, которые будут проходить под трассой. "Кроме того, мы создаем два уникальных наклонных поворота, - продолжил управляющий. - Третий поворот (T3) будет иметь наклон, плавно увеличивающийся с 8 до 18 градусов. А последний, четырнадцатый поворот (T14) будет иметь наклон около 18 градусов, он будет очень крутой".

Трасса также имеет перепад высот и является достаточно узкой, но с несколькими местами, где можно совершать обгоны. Кроме того, здесь постоянно ветрено из-за близкого расположения моря. "Это всегда была очень сложная трасса для гонщиков, таковой и останется", - констатировал специалист.

В рамках подготовки к Гран-при Нидерландов ведутся и другие работы. В частности, создается новый пресс-центр и медицинский центр. Строителям предстоит возвести две временные трибуны, сделать надстройку над паддок-клубом и расширить пит-лейн на 8 м. "В общем, работы много на ближайшие месяцы", - подытожил ван Овердейк.

Гран-при Нидерландов пройдет на трассе "Зандворт" с 1 по 3 мая 2020 года впервые после 35-летнего перерыва. Ежедневно автодром может принимать до 105 тыс. человек. Ранее Гран-при Нидерландов проводился с 1952 по 1985 год. Победу в последней гонке одержал австриец Ники Лауда.

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