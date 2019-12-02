Экипаж Созыкина и Грибанова награжден премией "Яхтсмен России"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Павел Созыкин и Денис Грибанов стали обладателями национальной премии Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) "Яхтсмен России", вручение которой прошло в Москве в понедельник.

Победители в номинациях "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России" были определены путем голосования, которое прошло на сайте ВФПС с 5 по 12 ноября. В премии не было предусмотрено жюри, проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член ВФПС.

В номинации "Лучший яхтсмен России" победу одержал экипаж Павла Созыкина и Дениса Грибанова, спортсмены стали чемпионами страны и завоевали олимпийскую лицензию в классе "470". На победу также претендовали победитель высшего дивизиона Национальной парусной лиги (класс J/70) Александр Божко и победитель чемпионата России в классе "лазер", принесший сборной России лицензию на Олимпийские игры, Сергей Комиссаров.

Победительницей в номинации "Лучшая яхтсменка России" стала серебряный призер первенства мира в классе RS:X Яна Резникова. За звание лучшей яхтсменки года также боролись победительница чемпионата России в классе "дракон" Анна Басалкина и победительница чемпионата России и первенства России, бронзовый призер первенства мира среди спортсменов до 21 года в классе "лазер-радиал" Мария Кислухина.

"Очень рад, что у федерации есть возможность ежегодно в конце года собрать лучших из лучших - спортсменов, тренеров, судей. Рад, что вижу здесь как хороших знакомых, так и молодые, новые лица. Традиционно парусное сообщество выбирает лучшего яхтсмена и лучшую яхтсменку. На этом вечере мы подведем итоги года, а после этого начнем готовиться к самому важному - 2020 году, году Олимпийских игр в Токио", - обратился к гостям мероприятия глава ВФПС Владимир Силкин.

На церемонии также были вручены награды в специальных номинациях, победители в которых определялись организаторами мероприятия. В номинации "Российский производитель года" была награждена компания "Скоростные катера "Мобиле групп", в номинации "Лучший автор и книга года" победил Георгий Шайдуко, победителем в номинации "Рекорд года" стал Евгений Новожеев за рекордный переход на кайборде через пролив Лаперуза. Лучшим организатором этапа Национальной парусной лиги была признана Федерация парусного спорта Республики Татарстан, лучшей командой Национальной парусной лиги стала команда Чеченской Республики "Ахмат".