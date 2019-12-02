"Краснодар" и "Тамбов" сыграли вничью в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
"Краснодар" не проигрывает в чемпионате России с 22 сентября, тогда команда в гостях уступила московскому ЦСКА (2:3). С тех пор "Краснодар" в матчах Российской премьер-лиги одержал три победы и пять раз сыграл вничью. Если учитывать матчи группового этапа Лиги Европы, то последнее поражение "Краснодар" потерпел 3 октября в домашней игре против испанского "Хетафе" (1:2).
В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 34 очка, столько же в активе у идущего вторым московского "Локомотива", от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" команды отстают на восемь очков. "Тамбов" с 18 очками идет на 15-м месте.
В следующем туре "Краснодар" примет ЦСКА, "Тамбов" дома встретится с "Оренбургом". Оба матча пройдут 7 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|13
|3
|2
|34-9
|42
|2
|Локомотив
|18
|10
|4
|4
|28-20
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Динамо
|18
|6
|6
|6
|16-18
|24
|7
|Арсенал
|18
|6
|4
|8
|19-23
|22
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14