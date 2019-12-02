"Краснодар" и "Тамбов" сыграли вничью в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

"Краснодар" не проигрывает в чемпионате России с 22 сентября, тогда команда в гостях уступила московскому ЦСКА (2:3). С тех пор "Краснодар" в матчах Российской премьер-лиги одержал три победы и пять раз сыграл вничью. Если учитывать матчи группового этапа Лиги Европы, то последнее поражение "Краснодар" потерпел 3 октября в домашней игре против испанского "Хетафе" (1:2).

В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 34 очка, столько же в активе у идущего вторым московского "Локомотива", от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" команды отстают на восемь очков. "Тамбов" с 18 очками идет на 15-м месте.

В следующем туре "Краснодар" примет ЦСКА, "Тамбов" дома встретится с "Оренбургом". Оба матча пройдут 7 декабря.