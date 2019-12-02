{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Краснодар" и "Тамбов" сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

"Краснодар" не проигрывает в чемпионате России с 22 сентября, тогда команда в гостях уступила московскому ЦСКА (2:3). С тех пор "Краснодар" в матчах Российской премьер-лиги одержал три победы и пять раз сыграл вничью. Если учитывать матчи группового этапа Лиги Европы, то последнее поражение "Краснодар" потерпел 3 октября в домашней игре против испанского "Хетафе" (1:2).

В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 34 очка, столько же в активе у идущего вторым московского "Локомотива", от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" команды отстают на восемь очков. "Тамбов" с 18 очками идет на 15-м месте.

В следующем туре "Краснодар" примет ЦСКА, "Тамбов" дома встретится с "Оренбургом". Оба матча пройдут 7 декабря.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18133234-942
2Локомотив18104428-2034
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Динамо1866616-1824
7Арсенал1864819-2322
8Уфа1857615-1722
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Ахмат1847713-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов18531020-2618
16Сочи1735915-2414

 

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист "Арсенала" Ткачев получил травму задней поверхности бедра в игре с ЦСКА
Игрок получил повреждение на 28-1 минуте встречи и покинул поле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС