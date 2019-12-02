{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболисты "Спартака" потерпели седьмое поражение в SEHA-Газпром лиге

Российский клуб проиграл белорусскому БГК им. Мешкова со счетом 2634

ТАСС, 2 декабря. Российский гандбольный клуб "Спартак" проиграл белорусскому БГК им. Мешкова из Бреста со счетом 26:34 в домашнем матче SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает последнее, шестое место с одной победой и семью поражениями (3 очка), команда потерял шансы на прямой выход в 1/4 финала турнира и сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф. БГК им. Мешкова располагается на втором месте (15 очков). В следующем туре московская команда на выезде сыграет с хорватским "Загребом" 11 декабря.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист "Арсенала" Ткачев получил травму задней поверхности бедра в игре с ЦСКА
Игрок получил повреждение на 28-1 минуте встречи и покинул поле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС