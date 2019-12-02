Гандболисты "Спартака" потерпели седьмое поражение в SEHA-Газпром лиге

ТАСС, 2 декабря. Российский гандбольный клуб "Спартак" проиграл белорусскому БГК им. Мешкова из Бреста со счетом 26:34 в домашнем матче SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает последнее, шестое место с одной победой и семью поражениями (3 очка), команда потерял шансы на прямой выход в 1/4 финала турнира и сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф. БГК им. Мешкова располагается на втором месте (15 очков). В следующем туре московская команда на выезде сыграет с хорватским "Загребом" 11 декабря.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.