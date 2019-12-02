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НХЛ

Генменеджер "Миннесоты": хоккеист Капризов является важным игроком системы клуба

Нападающий ЦСКА был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги в 2015 году под общим 135-м номером

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов является важным игроком системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер заокеанского клуба Билл Герин.

Капризов был задрафтован "Миннесотой" в 2015 году под общим 135-м номером. В составе ЦСКА Капризов стал обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году российский хоккеист выиграл золото Олимпийских игр. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 22-летний Капризов набрал 30 очков (16 шайб + 14 передач) в 30 матчах.

"Это отличный игрок, у него есть достаточно мастерства, хоккейного чутья, и это то, что нам нужно в "Миннесоте". Я еще никогда не встречался с ним лично, планирую встретиться с ним сегодня, - сказал Герин, который в понедельник посетил матч армейцев против СКА (4:2). - Для нас это важная встреча, поскольку это важный игрок для нашей системы. Мне действительно интересно следить за ним в течение этого года в ЦСКА".

Контракт Капризова с ЦСКА истекает в апреле 2020 года. "Шансы на то, что он приедет в НХЛ, очень хорошие. Мы примем решение после сезона, а сейчас хотим сконцентрировать внимание на своей команде, чтобы достичь успеха с ней", - подчеркнул Герин.

"Капризов - умный игрок, я следил за ним с того момента, когда он был задрафтован. Думаю, остальные 30 команд лиги хотели бы взять Капризова", - заключил Герин.

"Миннесота" в нынешнем сезоне НХЛ занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков после 27 матчей.

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