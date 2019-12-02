Аджоев: игроки "Арсенала" в матче с ЦСКА доказали, что они футболисты с большой буквы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" продемонстрировали высокий уровень игры в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

"Когда мы играем против ведущих команд, то все думают, что мы проиграем, но мы обыграли ЦСКА, а до этого "Спартак" (в матче 15-го тура РПЛ со счетом 1:0 - прим. ТАСС), - сказал Аджоев. - Поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру, они доказали, что они футболисты с большой буквы. Нас начали уважать в этом сезоне, и это уважение нужно сохранить, что мы успешно делаем".

"Мы думаем о трансферной политике, планируются усиления. Я пока не могу сказать, какие именно, но они точно будут", - заверил Аджоев.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 22 очка.