Никитин: хоккеисты ЦСКА должны быть готовы к вниманию со стороны НХЛ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Игроки ЦСКА должны быть готовы к вниманию со стороны клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В понедельник ЦСКА дома проиграл петербургскому СКА со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На встрече присутствовали генеральные менеджеры клубов НХЛ Марк Бержевен ("Монреаль") и Билл Герин ("Миннесота"). Бержевен приехал посмотреть на игру защитника ЦСКА Александра Романова, а Герин - нападающего Кирилла Капризова. Оба игрока задрафтованы этими клубами НХЛ.

"Всегда на игроков кто-то смотрит. Если парни готовятся к НХЛ, они должны быть готовы к такому вниманию. Но на ребят это никак не влияет", - сказал Никитин.