Бразилец Алиссон стал первым обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон удостоен премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии France Football. Церемония вручения премии проходит в парижском театре Шатле.

Второе место занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

Алиссон в сезоне-2018/19 в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, пропустив 12 мячей в 13 матчах, в шести из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе со сборной Бразилии 27-летний голкипер выиграл Кубок Америки, сыграв пять из шести матчей на турнире "на ноль" и пропустив всего один мяч - в финале против сборной Перу (3:1). Также он стал лучшим вратарем Лиги чемпионов и был признан лучшим голкипером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание France Football учредило премию в сентябре. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.